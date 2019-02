Oxfam zamelt geld in met marathon door Westhoek

Het is al de vierde keer dat de Oxfam Peacewalker wordt georganiseerd. Het is een aparte formule waarbij de groepjes van vier teamleden tien uur krijgen om de marathon af te werken. Elk deelnemend team verbindt zich ertoe minstens 750 euro in te zamelen. Met die opbrengst zal Oxfam-Solidariteit wereldwijd projecten financieren. Nieuw is dat er ook een familiaal gedeelte wordt georganiseerd waarbij deelnemers de laatste acht kilometer kunnen meestappen.

Vrede is fragiel

De wedstrijd wordt georganiseerd in de Westhoek en dat is geen toeval. "Daarmee wil Oxfam niet alleen eer betonen aan de slachtoffers van de Wereldoorlog I eer betonen, maar ook in herinnering brengen dat vrede fragiel is", aldus Oxfam. Start- en eindpunt is het Peace Village in Mesen.