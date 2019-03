Oxfam vraagt op te letten voor valse fondsenwervers

Via de Oxfam-tweedehandswinkel in Kortrijk hebben zich de voorbije weken verschillende mensen die contant geld hadden gegeven aan jongeren die zich voordeden als fondsenwervers voor Oxfam. Ze belden ook aan bij mensen thuis. De organisatie veroordeelt deze praktijk. Fondsenwervers vragen geen contant geld en zijn altijd goed herkenbaar. Oxfam-Solidariteit vraagt contact op te nemen in geval van twijfel. Oxfam-Solidariteit vraagt de gedupeerden om contact te nemen met haar schenkersonthaal en bij de politie klacht neer te leggen.

Logo en badge

Oxfam-wervers dragen steeds kleding met het logo en een officiële badge met identificatie. Ze vragen geen contant geld, maar wel altijd om maandelijkse steun via een vaste opdracht. De inschrijving verloopt via een tablet of formulier. Onmiddellijk na de inschrijving ontvangt de nieuwe schenker via e-mail een bevestiging met alle informatie.