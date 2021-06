Ovonde voor betere doorstroming in Zeebrugge?

Het projectteam dat belast is met de aanleg van de nieuwe sluis in Zeebrugge onderzoekt of er een ovonde kan gerealiseerd worden om de verkeersdoorstroming te verbeteren.

De ovale rotonde is een van de alternatieven voor de doorstroming van het verkeer ten westen van de sluis. In het aangepaste alternatief wordt bij die ovonde een nieuwe weg voorgesteld tussen de Kustlaan en de Baron de Maerelaan langs de site Stevin. “Met die aanpassing kan het doorgaand verkeer de Baron de Maerelaan makkelijker bereiken. Ook de transportzone aan Evendijk-West is daardoor beter toegankelijk”, vertelt Jan Goemaere, voorzitter van de taskforce van dit project. De verbinding met die transportzone kan nog op twee manieren worden aangelegd: via de ovonde of via een constructie ter hoogte van Zwankendamme.