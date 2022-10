Overzichtstentoonstelling Koen Vanmechelen opent in Knokke-Heist

In Knokke-Heist presenteert kunstenaar Koen Vanmechelen vanaf vrijdag zijn overzichtstentoonstelling Cosmopolitan Renaissance.

Curator en kunsthistoricus Jo Coucke zorgde ervoor dat verschillende aspecten van het werk van Vanmechelen worden belicht in de expo. Naast tekeningen, schilderijen, sculpturen, installaties en video's in Cultuurcentrum Scharpoord zijn er ook performances, buiteninstallaties en lezingen.

"De bezoeker van Vanmechelens multiversum belandt als het ware van de ene realiteit in de andere. Telkens gaat het over de relatie tussen mens en dier, over spiritualiteit, identiteit, culturen, hybriditeit, mensen- en dierenrechten. Fundamenteel draait zijn werk rond de liefde voor het leven. Het leven dat onder druk staat", klinkt het.

Koen Vanmechelen is vooral bekend om zijn beeldjesproject Coming World Remember Me in de Palingbeek nabij Ieper en zijn Cosmopolitan Chicken Project (CCP) waarbij hij nationale kippenrassen kruist tot kosmopolitische kippen.