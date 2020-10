Overzicht: Wie blijft open en wie moet sluiten?

Essentieel

Alle voedingszaken: supermarkten, beenhouwers, bakkerijen, viswinkels en dierenvoedingswinkels. Ook buurtwinkels mogen open blijven. Premier Alexander De Croo (Open VLD) benadrukte dat hamsteren zeker niet nodig is. Er is voorraad genoeg. Ook apothekers blijven toegankelijk.

Daarbij hoort ook dat wekelijkse markten blijven doorgaan, mits de juiste voorzorgsmaatregelen. Enkel wat in essentiële zaken verkocht wordt, mag ook hier over de toonbank gaan. Frietkoten, broodjeszaken en andere snackbars hoeven niet te sluiten als ze werken met afhaal en/of bezorging.

Bars en restaurants van hotels sluiten vanaf maandag de deuren, tenzij voor de resto’s met afhaal kan gewerkt worden. Drive-ins blijven tevens ook werken.

Anders dan in maart blijven ook doe-het-zelf zaken en tuincentra geopend. Minister van Volksgezondheid Vandenbroucke (sp.a) vermeldde dat hier nu geen discussie over was.

Qua non-voeding werken krantenwinkels en telecomzaken door. Garages en fietsmakers krijgen toestemming om enkel herstellingen uit te voeren. Wassalons blijven ook geopend.

Niet-essentieel

Eigenlijk alle andere zaken die niet onder het bovenstaande vallen. Kledingswinkels, juweliers, schoenverkopers, bloemverkopers en meubelzaken sluiten allemaal de deuren voor zes weken.

Ten slotte sluiten ook niet-medische contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten, wellness- en massagecentra.