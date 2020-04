Overzicht: Welke regels gelden in jouw recyclagepark?

In alle gemeenten gaan de recyclageparken morgen terug open. De zeven West-Vlaamse intercommunales vragen wel om alleen te komen als het echt noodzakelijk is.

Ze wijzen er ook op dat er lange wachtrijen kunnen ontstaan, omdat er maar een beperkt aantal bezoekers tegelijk toegelaten zal worden. Ze vragen om alleen te komen, maximum met twee, en de afstandsregel van 1,5 meter te respecteren. Cash betalen kan niet, en je mag geen asbestcement aanvoeren. Naast deze algemene richtlijnen zijn er een aantal specifieke regels per intercommunale.

IMOG (regio Kortrijk):

Welke gemeenten? Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem.

Welke afspraken? In de recyclageparken van Imog zijn de eerste 2 uur voorbehouden voor 65-plussers. Dat is om een mix van verschillende leeftijden te vermijden. Er zijn geen aanhangwagens of bestelwagens toegelaten. Het bezoek is beperkt tot 15 minuten en je mag maximum drie verschillende soorten afval lossen. In sommige gemeenten, bijvoorbeeld in Kortrijk, moet je op voorhand reserveren.

Meer informatie? Meer info vind je hier, en op de website van je stad/gemeente.

MIROM Roeselare (regio Roeselare):

Welke gemeenten? Hooglede, Houthulst, Koekelare, Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lichtervelde, Moorslede, Roeselare, Staden, Torhout, Wingene, Zonnebeke.

Welke afspraken? In de recyclageparken van Mirom gaan de 12 recyclageparken allemaal open. In sommige gemeenten moet je vooraf reserveren. Sommige parken laten ook niet elke dag iedereen toe, maar is er een beurtrol op basis van deelgemeenten op ophaaldagen.

Meer informatie? Alle info vind je hier, en op de website van je stad/gemeente.​

Mirom Menen (regio Menen)

Welke gemeenten? Menen, Wevelgem, Wervik

Welke afspraken? Het aantal bezoekers op de recyclageparken van Mirom Menen wordt sterk beperkt. Toch verwacht Mirom lange wachtrijen aan de ingang. Je kan de wachtrij volgen op de webcam via de website www.mirom-menen.be/webcams. De politie zal geregeld patrouilleren om te zien of alles correct verloopt.

Meer informatie? Alle info vind je hier, en op de website van je stad/gemeente.

IVVO (regio Veurne-Ieper):

Welke gemeenten? Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne, Diksmuide, Vleteren, Lo-Reninge, Alveringem, Ieper, Poperinge, Heuvelland en Mesen.

Welke afspraken? In de recyclageparken van IVVO houdt de politie een oogje in het zeil. Je mag maar één keer per 14 dagen langskomen. Naast asbest is hier ook geen textiel toegelaten. In Ieper, Koksijde en Veurne werken de recyclageparken enkel op afspraak.

Meer informatie? Meer info vind je hier, en op de website van je stad/gemeente.​

IVOO (regio Oostende):

Welke gemeenten? Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg

Welke afspraken? ​In de recyclageparken van IVOO wordt het aantal bezoekers sterk beperkt. In Bredene bijvoorbeeld mogen maar 7 wagens tegelijk het park binnen, in Ichtegem is dat zelfs maar 4. Sommige parken beperken de bezoektijd tot 10 minuten. In de recyclageparken van Oostende moet je je alleen aanbieden, er mag dus geen tweede persoon mee om je te helpen.

Meer informatie? ​Meer info vind je hier, en op de website van je stad/gemeente.​

IVIO (regio Izegem-Tielt):

Welke gemeenten? Ardooie, Dentergem, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lendelede, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede en Tielt​

Welke afspraken? ​In het werkingsgebied van IVIO mag je maar 1 keer per 14 kalenderdagen het recyclagepark bezoeken en je mag maximum twee verschillende soorten afval aanbieden. Is de wachtrij te lang, dan kan er gevraagd worden om op een later moment terug te komen.

Meer informatie? ​Meer info vind je hier, en op de website van je stad/gemeente.​​

IVBO (regio Brugge):

Welke gemeenten? Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke​

Welke afspraken? ​De regels van de recyclageparken binnen het werkingsgebied van IVBO zijn nogal verschillend. In Brugge, Blankenberge en De Haan moet je op voorhand reserveren, in de andere zes aangesloten gemeenten niet. Zowat alle parken leggen een maximale tijdsduur op en in Oostkamp moet je alleen zijn. Naast asbest mag je ook geen textiel en batterijen aanbieden.

Meer informatie? ​Meer info vind je hier, en op de website van je stad/gemeente.​

Knokke-Heist:

In Knokke-Heist, dat niet onder een intercommunale valt, gelden dezelfde algemene regels (zie bovenaan deze tekst). Je mag er ook geen kringloopgoederen en textiel aanbieden.

Meer informatie? ​Meer info vind je hier. en op de website van je stad/gemeente.