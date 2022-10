Overzicht: Trajectcontroles in West-Vlaanderen, bekijk hier welke er al geïnstalleerd zijn

Slechts de helft van de trajectcontroles in onze provincie werkt: 21 van de 52. Dat betekent dus dat de kans bestaat dat je geen boete krijgt als je te snel rijdt. Bekijk hieronder een overzicht in onze provincie.

Ondertussen komen er in onze provincie nog 15 trajectcontroles bij. Vooral rond Oostkamp en in de Westhoek. Alle trajectcontroles op de snelwegen zijn wel al actief, sinds deze zomer. Maar volgens gouverneur Decaluwé hebben ook trajectcontroles op de gewestwegen hun nut al bewezen, als ze werken tenminste.

Zoom in op de kaart hieronder om de trajectcontroles in beheer van Agentschap Wegen en Verkeer te bekijken.

Let op: Ook lokale besturen hebben de mogelijkheid om aan trajectcontroles te doen.

Overzicht Trajectcontroles in beheer AWV

2 R031 beide 1,1 51 3 Oostende West-Vlaanderen 5449 PZ Oostende Geïnstalleerd 3 N032 beide 4,5 51 3 Zedelgem West-Vlaanderen 5447 PZ Het Houtsche In voorbereiding 5 N313 beide 3,55 51 3 Staden West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper Geïnstalleerd 9 N307 beide 3,1 51 3 Zuienkerke West-Vlaanderen 5445 PZ Blankenberge In voorbereiding 17 N308 beide 4,3 51 3 Poperinge West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper Installatie bezig

20 N314 beide 0,65 51 3 Heuvelland West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper In voorbereiding 26 N358 beide 0,7 51 3 Oudenburg West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter In voorbereiding 27 R035 beide 0,7 51 3 Waregem West-Vlaanderen 5457 PZ MIRA In voorbereiding 29 N050 beide 0,7 51 3 Oostkamp West-Vlaanderen 5447 PZ Het Houtsche In voorbereiding 40 N368 beide 0,8 51 3 Oudenburg West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter In voorbereiding

42 N036 beide 0,8 51 3 Anzegem West-Vlaanderen 5457 PZ MIRA In voorbereiding 46 N313 beide 0,9 51 3 Staden West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper In voorbereiding 47 N008 beide 0,9 51 3 Ieper West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper In voorbereiding 50 R030 beide 0,94 51 3 Brugge West-Vlaanderen 5444 PZ Brugge In voorbereiding 55 N367 beide 1 51 3 Oudenburg West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter In voorbereiding

57 N058 beide 1 51 3 Wervik West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper In voorbereiding 59 N036 beide 1 51 3 Lendelede West-Vlaanderen 5456 PZ VLAS In voorbereiding 62 N008 beide 1,04 51 3 Wevelgem West-Vlaanderen 5455 PZ Grensleie Geïnstalleerd 66 R031 beide 1,1 51 3 Oostende West-Vlaanderen 5449 PZ Oostende Geïnstalleerd 69 N368 beide 1,2 51 3 Oostkamp West-Vlaanderen 5447 PZ Het Houtsche In voorbereiding

70 N382 beide 1,2 51 3 Anzegem West-Vlaanderen 5457 PZ MIRA In voorbereiding 72 N035 beide 1,3 51 3 Esen West-Vlaanderen 5460 PZ Polder Geïnstalleerd 73 N368 beide 1,3 51 3 Oudenburg West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter In voorbereiding 83 N376 beide 1,4 51 3 Brugge West-Vlaanderen PZ Brugge In voorbereiding 85 N035 beide 1,4 51 3 Torhout West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter In voorbereiding

88 N058 beide 1,5 51 3 Wervik West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper In voorbereiding 97 N369 beide 1,6 51 3 Woumen West-Vlaanderen 5460 PZ Polder Geïnstalleerd 102 N033 beide 1,63 51 3 Ichtegem West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter Geïnstalleerd 110 N008 beide 1,72 51 3 Kortrijk West-Vlaanderen 5456 PZ VLAS In voorbereiding 111 N033 beide 1,75 51 3 Ichtegem West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter Geïnstalleerd

116 N009 beide 1,8 51 3 Brugge West-Vlaanderen 5444 PZ Brugge Geïnstalleerd 123 N035 beide 1,9 51 3 Koolskamp West-Vlaanderen 5448 PZ Regio Tielt In voorbereiding 126 A014 positief 10,05 51 3 Waregem West-Vlaanderen 5457 PZ MIRA Geïnstalleerd 129 A018 positief 11,9 51 3 Gistel West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter Geïnstalleerd 131 A018 negatief 13,9 51 3 Gistel West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter Geïnstalleerd

132 A018 positief 13,9 51 3 Nieuwpoort West-Vlaanderen 5461 PZ Westkust Geïnstalleerd 144 N033 beide 2,1 51 3 Oostende West-Vlaanderen 5449 PZ Oostende In voorbereiding 145 N050 beide 2,1 51 3 Kortrijk West-Vlaanderen 5456 PZ VLAS Installatie bezig 146 N032 beide 2,1 51 3 Lichtervelde West-Vlaanderen 5448 PZ Regio Tielt In voorbereiding 147 N008 beide 2,15 51 3 Wevelgem West-Vlaanderen 5455 PZ Grensleie Geïnstalleerd

149 N009 beide 2,2 51 3 De Haan West-Vlaanderen 5450 PZ Bredene Geïnstalleerd 153 N008 beide 2,3 51 3 Ieper west-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper In voorbereiding 154 N043 beide 2,3 51 3 Kortrijk West-Vlaanderen 5456 PZ VLAS Installatie bezig 155 N327 beide 2,33 51 3 Tielt West-Vlaanderen 5448 PZ Regio Tielt Geïnstalleerd 164 N008 beide 2,6 51 3 Zwevegem West-Vlaanderen 5457 PZ MIRA In voorbereiding

166 N009 positief 2,7 51 3 De Haan West-Vlaanderen 5450 PZ Bredene In voorbereiding 167 N009 positief 2,7 51 3 De Haan West-Vlaanderen 5450 PZ Bredene In voorbereiding 170 N358 beide 2,7 51 3 Oudenburg West-Vlaanderen 5452 PZ Kouter In voorbereiding 180 A011 negatief 3 51 3 Knokke Heist West-Vlaanderen 5446 PZ Knokke Heist Geïnstalleerd 187 N307 beide 3,1 51 3 Zuienkerke West-Vlaanderen 5445 PZ Blankenberge In voorbereiding

190 N039 beide 3,1 51 3 Veurne West-Vlaanderen 5459 PZ Spoorkin In voorbereiding 196 N368 beide 3,3 51 3 Zedelgem west-Vlaanderen 5452 PZ Kouter Installatie bezig 197 N037 beide 3,3 51 3 Aalter West-Vlaanderen PZ Aalter In voorbereiding 204 N038 beide 3,4 51 3 Ieper West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper Installatie bezig 210 N313 beide 3,55 51 3 Staden West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper Geïnstalleerd

214 A011 positief 3,7 51 3 Knokke Heist West-Vlaanderen 5446 PZ Knokke Heist Geïnstalleerd 225 N009 beide 4 51 3 Maldegem West-Vlaanderen 5424 PZ Maldegem Geïnstalleerd 226 N336 beide 4 51 3 Heuvelland West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper Installatie bezig 230 N050 beide 4,1 51 3 Oostkamp West-Vlaanderen 5447 PZ Het Houtsche In voorbereiding 231 N369 beide 4,11 51 3 Houthulst West-Vlaanderen 5460 PZ Polder Geïnstalleerd

232 N035 beide 4,17 51 3 Veurne West-Vlaanderen 5459 PZ Spoorkin Geïnstalleerd 235 N308 beide 4,3 51 3 Poperinge West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper Installatie bezig 240 N032 beide 4,5 51 3 Zedelgem West-Vlaanderen 5447 PZ Het Houtsche In voorbereiding 241 A011 negatief 4,5 51 3 Brugge West-Vlaanderen 5444 PZ Brugge Geïnstalleerd 247 N035 beide 4,65 51 3 Diksmuide West-Vlaanderen 5460 PZ Polder Geïnstalleerd

249 N331 beide 4,8 51 3 Ieper West-Vlaanderen 5463 PZ ARRO Ieper Installatie bezig 250 N038 beide 4,8 51 3 Ieper West-Vlaanderen 5462 PZ ARRO Ieper Installatie bezig 255 N037 beide 5 51 3 Tielt West-Vlaanderen PZ Tielt In voorbereiding 264 A014 positief 5,5 51 3 Kortrijk West-Vlaanderen 5456 PZ VLAS In voorbereiding 265 A014 negatief 5,5 51 3 Kortrijk West-Vlaanderen 5456 PZ VLAS In voorbereiding