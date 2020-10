Overzicht: Op deze trajecten zitten de bussen overvol

Ondanks de inspanning van de Vlaamse overheid om overvolle bussen te ontlasten is de situatie sinds de start van het schooljaar in West-Vlaanderen nog steeds problematisch.

Loes Vandromme (CD&V) uit Poperinge pleit voor het inzetten van privé autocars om het leerlingenvervoer vlot en veilig te laten verlopen. Binnen scholen worden verregaande veiligheidsmaatregelen getroffen, maar die inspanningen worden teniet gedaan wanneer diezelfde leerlingen onderweg naar school op een overvolle bus zitten.

Deze bustrajecten in onze provincie zitten overvol

Lijn 99 Veldegem-Loppem-Station

Lijn 75 regio Waregem

Lin 70 Heuvelland-Ieper

Lijn 60 Poperinge-Ieper

Kusttram omgeving Blankenberge

Traject Zwevegem centrum (Otegemstraat) naar Kortrijk

Lijn 85 van Spiere naar Avelgem

Lijn 20 Moerbrugge-Brugge (Twee bussen vertrekken uit Oostkamp, aan halte Moerbrugge- kerk zijn deze bussen al vol)

In de commissie mobiliteit meldde minister Peeters vorige week nog dat er, ook na de twee ingrepen met extra bussen die al doorgevoerd zijn, nog budget is om lijnen te versterken. Tot het eind van dit jaar is er budget voorzien voor 300 extra bussen. Momenteel zouden 185 extra bussen ingezet worden. Loes Vandromme (CD&V) vraagt dat deze extra bussen worden ingezet op de West-Vlaamse pijnpunten.