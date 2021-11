Overzicht: nieuwe coronamaatregelen vanaf vandaag

Vanaf vandaag zijn er nieuwe coronamaatregelen. Zo is er geen publiek meer toegelaten bij indoor sportwedstrijden en zijn er extra beperkingen voor evenementen. Ook in het onderwijs en bij jeugdactiviteiten is het weer schakelen. Een overzicht.

Onderwijs

Scholen kunnen geheel of gedeeltelijk overschakelen op afstandsonderwijs of sluiten. Een klas gaat in quarantaine als er binnen een week 3 besmettingen zijn. Buitenschoolse activiteiten met overnachting zoals bos- of zeeklassen kunnen niet. In de refters, studiezalen en opvang worden klasgroepen strikt gescheiden en in de klas krijgt elke leerling een vaste plaats.

Jeugdactiviteiten

Jeugdactiviteiten kunnen binnen met maximum 50 maar buitenactiviteiten zijn hoe dan ook beter. Activiteiten met overnachting kunnen niet.

Evenementen

Bij evenementen binnen moet het publiek neerzitten met mondmasker en Covid Safe Ticket. Zaalsporten kunnen maar dan wel zonder publiek. De maatregelen gelden al zeker tot 15 december.