Overzicht mondmaskerplicht aan de kust

De Panne, Koksijde & Nieuwpoort (vanaf maandag 27 juli 2020)

Vanaf maandag 27 juli 2020 om 08.00 uur zal iedereen in Koksijde, De Panne en Nieuwpoort verplicht worden een mondmasker te dragen op alle publiek toegankelijke plaatsen. Dit geldt voor wie ouder is dan 12.

Ook op de fiets op de Zeedijk en in de winkelstraten draag je voortaan een masker. De politiediensten zullen hierop toezien en streng optreden.

Middelkerke (vanaf zaterdag 25 juli 2020)

Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 25 juli verplicht op de zeedijk. Voor het nemen van voeding mag het mondmasker even af, maar niet langer dan noodzakelijk. Ook op de markten en kermissen geldt een mondmaskerplicht.

Op het strand hoef je geen mondmasker te dragen. Op de trap van en naar het strand wel. In de straten en op andere plaatsen op het openbaar domein wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen als het te druk wordt en je geen 1,5 m afstand kan houden.

Oostende (vanaf zaterdag 25 juli 2020)

Niet alleen op de zeedijk, ook in de volledige bebouwde kom van Oostende moet je vanaf 25 juli verplicht je mondmasker dragen.

De lokale politie in Oostende zal nauwgezet controleren, "en handhaven", zegt de stad.

Bredene (vanaf zaterdag 25 juli 2020)

Het dragen van mondmaskers is vanaf 25 juli verplicht op markten, rommelmarkten en kermissen, in de voor het publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen en de horecazaken (behalve voor wie aan tafel zit).

Op advies van de lokale veiligheidscel voert Bredene met onmiddellijke ingang de verplichting in om een mondmasker te dragen in het winkelwandelgedeelte Duinenstraat, in de Driftweg/Kapelstraat vanaf P. Benoitlaan tot de K. Astridlaan en in de K. Astridlaan vanaf frituur Alaska tot aan de site Europahotel.

Ook op het shoppingcentrum langs de Brugsesteenweg en op het milieu- en recyclagepark geldt een mondmaskerverplichting. Voor de winkelstraten geldt een uitzondering voor de tijd nodig voor het consumeren van voedingswaren aangeboden via raamverkoop zoals ijsjes.

De Haan (vanaf zondag 26 juli 2020)

Ook in De Haan breidt het gemeentebestuur de mondmaskerplicht uit. De verplichting geldt vanaf zondag 26 juli op alle publiek toegankelijke plaatsen op het grondgebied. Ook op alle privé-parkings die publiek toegankelijk zijn (warenhuizen, toeristische logies…) is een mondmasker verplicht.

Blankenberge (vanaf zaterdag 25 juli 2020)

Vanaf zaterdag 25 juli is een mondmasker dragen verplicht voor alle personen vanaf 12 jaar op de Zeedijk, het Oosterstaketsel, de Pier en het winkelcentrum (erkstraat, Molenstraat, Manitobaplein, Langestraat, Vissersstraat, Bakkersstraat, Casinoplein, Steenstraat). Op het strand en op de hellingen naar de Zeedijk wordt het dragen van een mondmasker sterk aanbevolen.

Ook tijdens de wekelijkse markt, kermissen, op het recyclagepark, in publieke delen van openbare gebouwen, in horecazaken (behalve aan tafel), op drukke plaatsen (zowel privé als op het openbaar domein).

Zeebrugge (vanaf zaterdag 25 juli 2020)

Vanaf zaterdag 25 juli is het dragen van een mondmasker in Zeebrugge enkel verplicht op de Zeedijk.

Knokke-Heist (vanaf zaterdag 25 juli 2020)

Het college van burgemeester en schepenen van Knokke-Heist besliste om voor al wie ouder is dan 12 jaar het dragen van een mondmasker in open lucht vanaf zaterdag 25 juli 2020 te verplichten in alle straten en op de zeedijk over het hele grondgebied van Knokke-Heist.