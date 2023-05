OVERZICHT: lijdensweg van meer dan 1 jaar voor Olivier Vandecasteele

Aan solidariteitsacties waren geen gebrek. In Kortrijk, Doornik, zelfs Brussel kwamen mensen op straat. Een hart onder de riem voor de familie.

Bernard Vandecasteele, de vader Olivier Vandecasteele: "Dat helpt ons veel om elke dag te kunnen doorleven. Dat is nodig want het nieuws over de veroordeling van Vandecasteele, op 10 januari, slaat in als een bom. 28, zelfs 40 jaar cel, en meer."

(lees verder onder de video)