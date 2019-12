Overzicht: dit zijn de zwarte verkeerspunten in onze provincie

Het aantal zwarte punten stijgt fors in West-Vlaanderen. In 2018 waren er 23 zwarte punten in het verkeer in West-Vlaanderen. In 2019 gaat het om 41 punten waaronder 18 in Brugge. Bekijk hier waar de andere zwarte punten liggen in onze provincie.

De lijst is samengesteld op basis van het aantal verkeersongevallen op bepaalde punten. Een dodelijk verkeersslachtoffer heeft een hoger gewicht dan een lichtgewonde. Nieuw is dat in de huidige lijst een verhogingsfactor is toegepast voor ongevallen met zwakke weggebruikers. Een deel van de stijging van het aantal punten is dus te verklaren door de verhogingsfactor voor zwakke weggebruikers maar dit verklaart maar voor een stuk de stijging.

“Het moet een absolute prioriteit zijn van ons mobiliteitsbeleid om het aantal zwarte punten gevoelig terug te dringen en zo te evolueren naar een veiliger verkeer voor alle weggebruikers en geen enkele dode meer in het verkeer,” zegt Vlaams parlementslid Annick Lambrecht.

Kaart: 18 zwarte punten in Brugge

Brugge

In Brugge zijn de drie gevaarlijkste punten het kruispunt van de Baron Ruzettelaan met de Gentpoortvest en de Katelijnevest, de kruising van de Bevrijdingslaan, de Guido Gezellelaan en de Gulden-Vlieslaan en de kruising van de Generaal Lemanlaan met de N337. “Deze punten stonden ook al in de lijst van 2018 en werden niet aangepakt terwijl ze alle drie in de top vijf van gevaarlijkste punten van West-Vlaanderen staan. Dit samen met de E403 en de E17 richting Frankrijk in Kortrijk en het kruispunt van de Ringlaan en de Ruiseleedsesteenweg in Tielt.

“Op vandaag zien we dat de lijst enkel aangroeit terwijl veiligheid een absolute prioriteit zou moeten zijn. We verwachten van de minister dat ze onmiddellijk maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat we op de lijst in 2020 een heel duidelijke daling zien van het aantal punten en dus van het aantal ongevallen met gewonden,” aldus Annick Lambrecht.

Overzicht: dit zijn alle zwarte punten

De punten zijn gerangschikt volgens prioriteit. Het punt dat de hoogste prioriteit heeft, staat bovenaan.