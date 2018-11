Overzicht: De 190 West-Vlaamse Gault&Millau-adressen

Het is Kortrijk en West-Vlaanderen boven in de culinaire gids Gault&Millau 2019. Restaurant ViEr (Kortrijk) is de ontdekking van het jaar en restaurant Rebelle (Marke) is de primus in de categorie “Dessert van het Jaar“. West-Vlaanderen scoort in het algemeen goed in de nieuwe editie.

De culinaire gids Gault&Millau deelt prijzen uit in een twintigtal categorieën. De laatste vijftien jaar zijn er vijf West-Vlamingen chef van het jaar geweest, en ook dit jaar scoort onze provincie goed in sterren en in punten. Dat heeft veel met de aanwezigheid van tophotelscholen te maken.

De lijst in West-Vlaanderen wordt aangevoerd door een duo met 18/20: Bartholomeus op de dijk in Heist en De Jonkman uit Brugge, van Noordzeechef Filip Claeys. Zij worden gevolgd door drie toppers met 17/20: Boury van de Roeselaarse chef Tim Boury, Cuines 33 uit Knokke-Heist en Zet’Joe, de zaak van Geert Van Hecke die in 2017 opende nadat de gevierde driesterrenchef zijn restaurant De Karmeliet gesloten had. Onderaan dit artikel vind je trouwens een volledige lijst met alle restaurants die 14 of meer scoorden.

Ontdekking van het jaar

ViEr is pas twee maanden open en chef Bas Ghyselen valt meteen in de prijzen. Hij leerde de basis in de Koksijdse hotelschool, deed ervaring op bij gerenommeerde chefs en ontwikkelde zo een eigen visie. "Ik wil een productkeuken brengen die niet te complex is. Ik geef een identiteit aan een gerecht door zijn eenvoud en niet door zijn complexiteit. Dat moet in de gelaagdheid zitten van het gerecht zonder dat er teveel op een bord aanwezig is." (lees verder onder de foto)

Dessert van het jaar

Martijn Defauw is dat ander kooktalent uit de streek van Kortrijk. Vorig jaar oktober startte hij met Rebelle. Hij staat in de keuken en zijn vrouw in de zaal. Ook Martijn kookt creatief en seizoensgebonden. Zijn desserts zijn een aparte categorie. (lees verder onder de foto)

Geen Hertog Jan meer op de lijst

Gault & Millau kijkt vooruit naar 2019. Hertog Jan staat dus niet meer in de lijst. Het restaurant van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens was vorig jaar nog de topper in West-Vlaanderen met 19/20 maar sluit eind dit jaar de deuren. L.E.S.S., de bistro van het culinaire duo, langs de Torhoutsesteenweg blijft wel in de gids staan en behoudt zijn score van 15/20.

Ook Table d’Amis uit Kortrijk haalde vorig jaar nog 17/20 maar vinden we niet meer terug onder die naam in de lijst. Chef Matthieu Beudaert besliste namelijk zijn restaurant onder dat concept te stoppen, maar is dit najaar op dezelfde plaats in de schaduw van de Sint-Maartenskerk met een andere formule onder een andere naam begonnen. En zijn nieuwe zaak ‘Beudaert’ slaat meteen aan want ze is met 14,5/20 onmiddellijk de hoogste West-Vlaamse nieuwkomer in de Gault&Millau.

Overzicht: de 190 West-Vlaamse adressen

Deze West-Vlaamse restaurants krijgen een vermelding in de nieuwe editie van Gault&MIllau, die vanaf morgen te koop is. De culinaire gids is met een oplage van 30.000 exemplaren een culinaire bestseller.