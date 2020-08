Overzicht: 17 West-Vlaamse gemeenten zitten boven de corona-alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

Het aantal nieuwe infecties in de periode van 25 tot en met 31 juli is met 60% gestegen tegenover de week voordien Gemiddeld hebben in die periode 517,1 mensen per dag positief getest voor COVID-19.

Deze toename is te zien in heel het land en niet alleen in Antwerpen. Er zijn stijgingen op verschillende plaatsen in alle provincies, voornamelijk in de dichtbevolkte steden en wijken met lagere socio-economische status. Het meeste aantal besmettingen vindt plaats bij twintigers en dertigers, maar ondertussen zien we de cijfers ook stijgen bij andere leeftijdsgroepen, waaronder de jongsten en de oudsten.

In de ziekenhuizen werden de voorbije week gemiddeld 24,6 nieuwe COVID-patiënten per dag opgenomen. Dat is een stijging van 31%.

In de voorbije week stierven ook gemiddeld 2,4 personen per dag met COVID-19.

Gemeenten boven alarmdrempel

Van zodra er meer dan 20 besmettingen zijn geëxtrapoleerd op 100.000 inwoners, is de alarmdrempel overschreden. Op onderstaande kaart kan je de gegevens per stad/gemeente bekijken. Op vandaag (4 augustus) overschrijden 17 West-Vlaamse gemeenten de alarmdrempel.

In Deerlijk hebben in de laatste zeven dagen zeven mensen positief getest. Omgerekend haalt de gemeente zo 59 besmettingen, het slechtste cijfer in de provincie op dit ogenblik. Avelgem, met omgerekend 39 besmettingen staat op twee, Langemark-Poelkapelle is de derde slechtste leerling. Sciensano had gisteravond eigenlijk de cijfers op 14 dagen gezet en toen zag de situatie er nog veel slechter uit. Sinds vanmorgen zijn de cijfers weer op de laatste zeven dagen gebaseerd.