Overzicht: 17 West-Vlaamse gemeenten boven corona-alarmdrempel

Benieuwd hoe het staat met het coronavirus in West-Vlaanderen? Bekijk hier de cijfers van het aantal nieuwe besmettingen per stad of gemeente.

In de periode tussen 27 juli en 2 augustus raakten gemiddeld 530,9 mensen per dag in België besmet met het coronavirus, een stijging met 49 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt uit de meest recente update van gezondheidsinstituut Sciensano.

Over de laatste veertien dagen raakten gemiddeld 54 inwoners per 100.000 besmet, een stijging met 198 procent in vergelijking met de periode daar voor.

De voorbije week werden gemiddeld 24 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen met Covid-19, een toename met 35 procent in één week tijd. Elke dag overlijden nu gemiddeld 3 patiënten aan het virus, een stijging met 31 procent op weekbasis.

In totaal zijn nu al zeker 71.158 mensen in België besmet geraakt met het coronavirus. Het aantal overlijdens is opgelopen tot 9.859.

Gemeenten boven alarmdrempel

Van zodra er meer dan 20 besmettingen zijn geëxtrapoleerd op 100.000 inwoners, is de alarmdrempel overschreden. Op onderstaande kaart kan je de gegevens per stad/gemeente bekijken. Op vandaag (6 augustus) overschrijden 17 West-Vlaamse gemeenten de alarmdrempel.

De besmettingen met het coronavirus bij Westvlees zitten wellicht nog niet helemaal in de cijfers van Sciensano, maar Staden heeft ondertussen wel de alarmdrempel overschreden. Vijf bevestigde gevallen in de laatste zeven dagen in Staden geeft omgerekend 44 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat is het tweede slechtste cijfer in onze provincie. Bovenaan staat Deerlijk, maar daar begint het cijfer wel af te zwakken, nog omgerekend vijftig per 100.000 inwoners.