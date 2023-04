Overweldigend afscheid van Kristof D'Haene

D'Haene mocht zich al opmaken voor een mooi afscheid, omdat KV Kortrijk al gered was. Een wedstrijd zonder druk tegen Union was zijn deel. Bij het opkomen zorgden alle jeugdspelers van KV Kortrijk voor een erehaag tot op de middenstip. Een reuzegrote tifo op de familietribune gaf mee wat D'Haene voor KV Kortrijk betekend heeft. "Mentaliteit van een Kerel. merci Kristof" stond er te lezen.

Scoren in de afscheidmatch

KV Kortrijk kwam rond het kwartier 0-1 achter maar liet zich in een stortregen niet wegzetten. Silva zorgde, na wat aarzeling bij de VAR, voor de gelijkmaker. En het was Kristof D'Haene zelf die de kans kreeg om te scoren in zijn afscheidsmatch na een strafschopfout. De kapitein zette zich achter de bal, Moris pakte die maar in de herneming scoorde D'Haene toch. 2-1 en het stadion ging door het dak.

Na de pauze bleef Union wel pompen. En Kortrijk kraakte dan toch. Uiteindelijk werd het nog 2-4. Maar na de match kreeg D'Haene opnieuw een minutenlang applaus van de fans. (Lees verder onder de foto)

Leedvermaak

Op de tribunes volgden de supporters ook de hele tijd de situatie op de andere velden. Toen duidelijk werd dat Zulte Waregem zou degraderen naar 1B, zorgde dat bij een deel van de KVK-fans voor leedvermaak. "Boer is dood", werd er gezongen. En een spandoek met "Boeregem, afrit 1B" werd ontrold boven de spionkop. Na de wedstrijd klom een supporter ook op het dak van de Kouter om met de vlag te zwaaien.