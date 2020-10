Overvolle treinen tussen Roeselare en Brugge

Als sardienen in een blik, zo dicht stonden honderden pendelaars op elkaar geperst in een trein ter hoogte van het station in Lichtervelde. En dat in volle coronacrisis. De beelden die op social media circuleren, lokken dan ook massaal veel verontwaardigde reacties uit.

"Eenmalig voorval"

NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman reageert bij Het Laatste Nieuws op het voorval. Volgens Temmerman zou dit om een eenmalige gebeurtenis gaan. De overvolle trein in Lichtervelde zou te wijten geweest zijn aan een geblokkeerde IC-trein tussen Lichtervelde en Roeselare.

Studenten: "Niet uitzonderlijk"

Studenten die regelmatig de trein tussen Roeselare en Brugge nemen, vertellen nochtans dat de propvolle treinen niet uitzonderlijk zijn. Onze redactie ontving nog andere beelden van een overvolle trein in Roeselare.

Bovendien lijkt het probleem zich ook in de stations zelf voor te doen. Zodra reizigers afstappen en trappen naar beneden moeten nemen om het station te verlaten, moeten ze opnieuw veel te dicht tegen elkaar aanlopen.