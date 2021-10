Overvallers Zwevegemse scouts moeten naar de cel

Twee jonge mannen die in juli een kamp van de scouts uit Zwevegem overvielen, zijn veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen.

De feiten gebeurden in het Oost-Vlaamse Steendorp, een deelgemeente van Temse. In de vroege ochtend werd een van de leiders plots bedreigd met een pistool. Voor hem stonden twee jongemannen met een kap over het hoofd. Ze gingen aan de haal met gsm's en portefeuilles. Door het voorval werd het scoutskamp vroegtijdig stopgezet. Niemand geraakte gewond, maar het voorval liet wel diepe mentale indrukken na.

Een 20-jarige drugverslaafde is veroordeeld tot 40 maanden cel, waarvan de helft voorwaardelijk. Zijn 19-jarige kompaan kreeg 30 maanden cel, waarvan de helft onder voorwaarden. Beiden kregen van de rechter een verbod op alcohol en een job in de horeca opgelegd. De oudste moet ook een residentiële behandeling volgen om komaf te maken met zijn drugsverslaving. De jongste moet zich psychologisch laten begeleiden.

