Overvallers vrij: geen plaats in instelling

In het onderzoek naar twee gewapende overvallen in Brugge heeft de jeugdrechter voor de drie minderjarige verdachten een plaatsing in een gesloten instelling bevolen. Door plaatsgebrek mochten de minderjarigen echter voorlopig beschikken.

Drie daders drongen vrijdagavond rond 19.00 uur een apotheek op het Dorpsplein in de Brugse deelgemeente Dudzele binnen. Onder bedreiging van een mes werd de inhoud van de kassa geëist. De overvallers maakten de dagopbrengst van de apotheek buit, maar twee verdachten konden in de buurt al ingerekend worden door de politie.

Zaterdag werd uiteindelijk ook de derde verdachte opgepakt. Het trio bleek bovendien in aanmerking te komen voor een gelijkaardige overval op een krantenwinkel woensdagavond in Brugge. Bij de overvallen vielen geen gewonden.

Het parket besliste om de drie jongemannen op verdenking van diefstal met geweld voor te leiden bij de jeugdrechter. Door de jeugdrechter werd een plaatsing in een gesloten instelling bevolen. Dit zal echter pas effectief kunnen uitgevoerd worden als er plaats is in de instelling, wat op dit moment dus niet het geval is. In afwachting daarvan mochten de verdachten voorlopig beschikken.

