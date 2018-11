Overvallers riskeren vijf jaar cel voor brutale home invasion

Er hangt hen een effectieve celstraf van vijf jaar boven het hoofd.

De feiten speelden zich af in augustus 2017. Drie Franse gemaskerde mannen drongen via een keukenraam een woning in Bellegem binnen. Terwijl een van hen de bewoner aanviel, liep een andere naar boven om de vrouw te zoeken. Toen zij beneden kwam, zag ze haar echtgenoot bloedend op de grond liggen. Bovenop hem zat een van de overvallers die de man leek te wurgen.

Een derde overvaller doorzocht de woning en riep in het Frans "geef me geld en goud!". De overvallers dreigden ermee om de vrouw haar hand vingerkootje per vingerkootje af te hakken met een slagersmes als ze de kluis niet openmaakten. Ze werden ook bedreigd met onkruidverdelger. Het koppel werd uiteindelijk opgesloten in het toilet. "En alsof dat nog niet genoeg was, plantten de daders ook nog een mes in de slaapkamerdeur", verklaarde de procureur.

Alerte buurman

Kort na de feiten konden de drie daders gearresteerd worden met de buit, dankzij een alerte buurman. "Het gaat hier om een drieste en laffe daad van geweld, die zwaar bestraft moet worden", zei de procureur die voor elk van de beklaagden een effectieve celstraf van vijf jaar vorderde.

Volgens de advocaat van de slachtoffers durfde het echtpaar niet in de rechtbank te verschijnen uit schrik voor de confrontatie met de beklaagden. Zij zouden nog altijd met posttraumatische stress kampen. De beklaagden, die sinds augustus vorig jaar in voorhechtenis zitten, gaven pas na lang aandringen de feiten toe. Volgens het trio werden ze benaderd door een tipgever die 10.000 euro beloofde. Volgens die onbekende opdrachtgever zou er niemand thuis zijn, maar dat bleek niet te kloppen.

De uitspraak volgt op 27 november.