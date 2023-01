Overvallers die Versluys aanvielen voor luxehorloge voor rechter

Ze gingen er toen met z’n peperdure luxehorloge van 350.000 euro vandoor. Opvallend: de vijf voetballen bij een club uit de buurt van Roubaix. Ze riskeren tot 20 jaar gevangenis. Het horloge van Bart Versluys is nog niet teruggevonden.

4 van de 5 mannen uit de buurt van Armentières in Noord-Frankrijk verschijnen vandaag voor de correctionele rechter in Gent. In april vorig jaar overvallen ze bouwpromotor Bart Versluys in Oostende. Op een erg gewelddadige manier stelen ze zijn horloge van 350.000 euro. De vijf staan ook nog terecht voor een reeks andere overvallen.