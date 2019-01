Overvallen juwelier geeft tot 250.000 euro voor gouden tips

De Waregemse juwelier die midden november werd overvallen, geeft een beloning tot 250.000 euro voor tips die leiden tot een doorbraak in het dossier, een aanhouding en of de recuperatie van (een deel) van de buit.

Op 13 november pleegden vier gemaskerde mannen een overval op een juwelierszaak in de Stormestraat in Waregem. De overvallers, die gebrekkig Nederlands spraken, stonden de juwelier en zijn vrouw eerder op de avond op te wachten aan hun woning in de Franklin Rooseveltlaan. Toen ze aankwamen werden de vijftigers geslagen en bedreigd met een wapen.

2,5 miljoen euro

De vrouw van 55 werd vastgebonden en ze dreigden ermee haar man neer te schieten en hun zoon iets aan te doen. De 54-jarige juwelier zelf werd onder dwang in zijn eigen wagen meegenomen naar zijn zaak. Daarna werd de auto in de Meersstraat achtergelaten. Ter plaatse grabbelde het viertal alle juwelen mee ter waarde van 2,5 miljoen euro.

Wie nu dus een gouden tip kan geven, krijgt tot maximum 10 procent van de buit.

