Overstroomde straten in Westhoek, scheepvaartverkeer op IJzer ligt stil

Brandweer Westhoek moest vandaag drie keer uitrukken voor wateroverlast in De Panne, Watou en Reningelst. In dat laatste dorp moest de Vlamertingseweg zelfs afgesloten worden. Telkens ging het om een deel of de volledige rijweg die onder water stond.

Scheepvaartverkeer stil

Onduidelijk is hoe lang het scheepvaartverkeer op de IJzer 'gestremd' zal zijn. "We volgen de situatie op de voet", zegt Liliane Stinissen, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg, die bevoegd is voor de bevaarbare rivieren in Vlaanderen.

Veel onbevaarbare waterlopen traden vandaag opnieuw buiten hun oevers en zetten weilanden, akkers, natuurgebieden en dus ook enkele straten onder water.