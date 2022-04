Overstromingsgebied moet Zedelgem beter beschermen tegen wateroverlast

In Zedelgem zijn inwoners voortaan beter beschermd tegen wateroverlast. Langs de Moubeek liet de provincie een overstromingsgebied aanleggen. Tegelijk dient het ook als watervoorraad voor de landbouw.

"We hebben onze grote overstromingsgebieden, vlak voor de bebouwing, maar ook langs de beek zelf willen we hier en daar, waar het volgens onze studie relevant is, dergelijke kleinschalige waterbuffers aanleggen, die tegelijk interessant zijn voor de landbouw", klinkt het bij Bart Naeyart, gedeputeerde voor integraal waterbeleid.

De provincie wil nu een viertal gelijkaardige bekkens bouwen per jaar. Het moet wel eenvoudiger worden om vergunningen te krijgen. De procedure hier nam zes jaar in beslag om het te realiseren.