Overstortsensoren moeten waterkwaliteit Reien beter monitoren

De voorbije vijftig jaar is de waterkwaliteit van de Reien al fors verbeterd. Maar bij hevige regenval komt nog altijd verdund afvalwater, via overstorten in de kleine kanalen terecht. Nu wordt dat in de gaten gehouden met bakjes die vollopen. De sensoren moeten een meer gedetailleerd inzicht geven.

'We willen op een slimme manier de Reitjes nog properder maken. Daarom investeren we in sensoren in de overstorten zodat we op elk moment weten of, waarom en waar en wanneer een overstort is geweest. Op die manier kunnen onze mensen snel ingrijpen na het afgaan van een alarm en meer beluchten, meer stroming opsteken of een verstopping opzoeken', zegt Minou Esquenet, schepen van milieu in Brugge.