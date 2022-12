Overrompeling in ziekenhuizen: extra bedden in AZ West

Aan de vooravond van de kerstvakantie is het bijzonder druk in de ziekenhuizen. Dat blijkt uit een rondvraag van onze redactie. De spoeddiensten worden overspoeld door vooral oudere patiënten met problemen aan de luchtwegen en de longen, maar ook maag- en darminfecties.

Het AZ West-ziekenhuis van Veurne maakt dit weekend extra bedden vrij op de dienst chirurgie.

Lange wachttijden

"Op vandaag is het alle hens aan dek. We merken een verhoogde instroom op de diensten geriatrie, inwendige ziekten en zorgen en pediatrie", vertelt Bert Cleuren, algemeen directeur van AZ West.

De klok rond komen nieuwe patiënten toe op de spoedafdeling van het AZ West-ziekenhuis in Veurne. De beschikbare boxen liggen vol en de wachttijden lopen op.

"De spoed is de jongste weken overstelpt met luchtweginfecties en vooral geriatrische patiënten. In onze regio hebben we een grote bevolking die ouder is dan 65 en zij zijn nu het slachtoffer van luchtweg en maag-darminfecties", zegt Nathalie Jacon, spoedverpleegkundige bij AZ West.

Extra capaciteit

Op de pediatrie ligt een pak jonge kinderen met RSV, maar er zijn nog enkele bedden vrij. Op de dienst geriatrie is de situatie wél nijpend. Telkens een patiënt vertrekt, is de kamer dezelfde dag alweer ingenomen door een nieuwkomer.

Eva Duyver, geriater AZ West: "Op de chirurgieafdeling is er extra buffercapaciteit voor dit weekend gemaakt. Wij liggen op de geriatrie helemaal vol. Er zijn wel wat geplande ontslagen maar van de spoed vernemen we dat er alweer nieuwe patiënten binnenstromen. We gaan onze buffer nodig hebben. -Het wordt een drukke kerst? -Absoluut."

Directeur Bert Cleuren: "Op vandaag wordt elk ziekenhuis geconfronteerd met schaarste bij het personeel . Alle zorg is georganiseerd met de beschikbare medewerkers. We houden toch ook wel rekening met verhoogde uitval van de medewerkers en doen wordt het hel moeilijk puzzelen om alle zorg nog te organiseren."