Overrompelde stranden door hittegolf

De hittegolf zorgde voor een overrompeling op sommige stranden. Volgens de toerismedienst kwamen in Oostende vandaag zowat 160.000 mensen extra naar de badstad.

Het beachteam deelt verdwaalbandjes uit op het strand van Oostende. In augustus zijn in deze kuststad al meer dan 200 kinderen verloren gelopen. Dat zijn recordcijfers. Toerisme Oostende kijkt ook op van deze nog nooit eerder geziene drukte. Voor de hulpdiensten en redders aan zee werd het in de buurt van het Casino Kursaal zowat onhaalbaar om nog echt vlot te werken.

Springtij

Dan is er nog het springtij dat ervoor zorgt dat iedereen zowat op elkaars lippen zit. Aan de waterlijn krioelt het van mensen die wat verfrissing zoeken. Daartussen uiteraard ook de redders die instaan voor de veiligheid.

Veel strandgenieters zijn niet echt vertrouwd met het snel wassende water bij springtij. Ook op 19 juli was er op hetzelfde strand al eens een gelijkaardige overrompeling toen het water in namiddag het strand veel kleiner maakte.