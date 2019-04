Het overlijden van de Vlaamse zanger Paul Severs gisteren, blijft nazinderen, ook bij ons. Want hoewel Severs geboren in Vlaams-Brabant geboren werd, heeft hij ook een grote schare West-Vlaamse fans.

Recent stak zanger Jan Wuytens uit Passendale nog één van zijn nummers in een nieuw jasje. En de grootste hit van Severs, Ik ben verliefd op jou, is geschreven en gecomponeerd door twee Bruggelingen: Eddy Van Mouffaert en stadsgenoot Johan De Graeve. Zij vertellen vanavond in ons nieuws over hun contacten met en passie voor Severs.