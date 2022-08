Overlijden Ignace Crombé: "Alleen goeie herinneringen"

De vrouw van voetbaltrainer Sven Vermant kijkt met een warm gevoel terug op wat Ignace Crombé voor haar allemaal gedaan heeft. Stefanie Van Vyve: "Ondertussen is het bij mij al 27 jaar geleden dat ik Miss Belgian Beauty werd. Ik heb heel veel te danken aan hem. Ten eerste mijn super mooi jaar als Miss. Hij was een fantastische organisator. Als je met hem iets deed, optredens of de presentatie van een show met hem, dan was alles altijd tot in de puntjes georganiseerd. Je kon daar 100 procent op rekenen."

"Nu komt er plots zo'n einde aan die fantastische jaren waarbij hij voor mij toch een stuk van mijn leven heeft geschreven. Zonder hem had ik ook mijn man niet gekend en was mijn gezin er ook niet. Daar ben ik hem enorm dankbaar voor."

Crombé groeide op in Lauwe, maar woonde de laatste twaalf jaar in Deerlijk. De burgemeester van die gemeente had nauw contact met Ignace. "We hadden recent nog contact met Ignace", zegt burgemeester Claude Croes (CD&V). "Hij stuurde ons nog een berichtje vanop zijn ziekbed, voor mijn huwelijk. Ik herinner mij hem als een toporganisator. Hij heeft veel verenigingen in Deerlijk daarmee geholpen en dat zijn dingen die mij bijblijven. Hij had veel contacten in Deerlijk en was ook geliefd in de gemeente. Als hij ergens ondersteuning kon bieden, dan deed hij dat."

