Overlevende atoomaanval op Hiroshima in Ieper

Sadae Kasaoka was gisteren te gast in Ieper. Ze is een overlevende van de atoomaanval op Hiroshima.

De vrouw van 86 jaar was in Ieper om te getuigen over de gruwel van een atoomoorlog, maar ook om mensen te overtuigen van het belang om naar vrede te streven. Dat is haar missie, want de atoombom op haar stad heeft haar fysiek en mentaal getekend voor het leven.

Sadae Kasaoka was dertien toen op 6 augustus 1945 de atoombom op Hiroshima viel. Het gezin woonde op zo’n 3 kilometer van de impactzone. Vandaag brengt ze met haar ooggetuigenverslag een vredesboodschap in heel de wereld en dus niet toevallig ook in Ieper, waar oorlog en vrede een deel van het weefsel geworden zijn. "Ik viel bewusteloos neer door de schokgolf. Toen ik weer bij bewustzijn kwam, was ik aan mijn hoofd gewond door rondvliegend glas. Mijn eerste reactie was vluchten naar een schuilkelder. Ook daar wist niemand wat er gebeurd was. Toen we later weer buiten kwamen, stonden alle gebouwen scheef, en de hele stad lag in puin. En toen zag ik iets onbeschrijfelijks. Uit de mist doemden spookfiguren op met hun kleren aan flarden gereten. Maar toen ik goed keek, bleek het niet om kleren te gaan, maar mensen met loshangende stukken huid."

Later die dag von Kasaoka haar stervende vader terug, die helemaal zwart verbrand was. Op haar eigen armen kwamen er etterbuilen, die maar niet wilden genezen, het gevolg van de straling. "Mensen vragen mij vaak of ik het nog altijd in mijn dromen zie. Ik wil er eigenlijk niet aan denken, maar ik zie het altijd voor mijn ogen."

Sadae Kasaoka reist de wereld rond om haar gruwelijke verhaal te vertellen en mensen te waarschuwen voor een atoomoorlog. In het Yper Museum loopt een tentoonstelling over de atoomaanvallen op Hiroshima en Nagasaki.