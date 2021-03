Overlegcomité: wat wordt er besproken?

Pretparken en evenementen buiten

Het Overlegcomité kan beslissen om de schroeven aan te draaien en aankondigen dat de geplande versoepelingen voor 1 april uitgesteld worden, misschien naar 19 april. Het gaat dan om de heropening van de pretparken, de organisatie van evenementen in de buitenlucht met maximaal 50 personen en het toelaten van jeugdkampen met 25 jongeren. Die versoepelingen komen op de helling te staan.

Volledige terugkeer naar school en opening horeca

De regering wil er wel alles aan doen om het perspectief dat het onderwijs en de horeca hebben gekregen - een heropening op respectievelijk 19 april (na de paasvakantie) en 1 mei - te vrijwaren, benadrukte de premier donderdagmiddag in de Kamer. Minister Vandenbroucke beaamde dat. "We zullen alles uit de kast moeten halen om ervoor te zorgen dat onze scholen en horeca volledig kunnen openen. Dat is wat we willen, en daarvoor zullen we alles uit de kast moeten halen." Een sluiting van de scholen zou alvast niet op de agenda staan.

Sluiting kapsalons en winkelcentra?

Er gaan ook weer stemmen op om kapsalons en winkelcentra te sluiten. Daarover sprak Waals minister-president Elio Di Rupo zich gisteren uit: "Ik denk niet dat dit de weg is die we moeten inslaan, een jojo is niet de oplossing."