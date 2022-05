Overlegcomité schrapt wellicht mondmasker op openbaar vervoer

Vandaag om 14.00 uur komen de verschillende regeringen terug samen om zich te buigen over de verdere maatregelen tegen het coronavirus. De kans is groot dat tijdens het Overlegcomité de mondmaskerplicht op het openbaar vervoer zal sneuvelen.

Sinds 7 maart staat de coronabarometer in ons land op code geel, de laagste van drie kleurcodes. Volgens de cijfers van Sciensano lag het aantal patiënten met corona op de afdelingen intensieve zorg dinsdag op 106 patiënten. Zaterdag waren dat er 95. In totaal liggen nog ongeveer 1.500 coronapatiënten in het ziekenhuis.

De invoering van code geel op de coronabarometer, die volgens Waals minister-president Elio Di Rupo on hold zal worden gezet, betekende ook dat zowat alle coronamaatregelen, zoals het covid safe ticket, verdwenen. Wel bleef het mondmasker verplicht in de zorg en op het openbaar vervoer, maar ook daar staan wellicht versoepelingen op til.

Zo bleek minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) eerder al voorstander van de afschaffing op het openbaar vervoer. Ook volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) - die doorgaans het hardst het voorzichtigheidsprincipe aanhoudt - is er nog weinig verzet tegen die afschaffing op het openbaar vervoer.

Ook binnen de zorg zou het mondmasker kunnen verdwijnen, maar daarom niet overal. Vanuit de tandartssector werd bijvoorbeeld al om de afschaffing gevraagd. Minister Vandenbroucke pleitte er eerder voor de mondmaskerplicht wel nog te behouden in ziekenhuizen, bij dokters en bij apotheken.

Mogelijk komt ook de komende herfst aan bod, zonder dat daarbij per se concrete beslissingen worden genomen. Experten zoals Dirk Ramaekers van de taskforce vaccinaties verwacht in het najaar immers een nieuwe coronagolf.