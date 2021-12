Overlegcomité: overleg verloopt moeizaam

Het overleg zou heel moeizaam verlopen, vooral over de mogelijke sluiting van het onderwijs is er discussie.

N-VA en PS willen de scholen kost wat kost openhouden, maar de experten zien vooral de lagere scholen als motor voor de vierde golf, en willen die voor tien dagen sluiten. Hoe dan ook zitten steeds meer leerlingen thuis in quarantaine. Nu al zijn 115 van de 4000 Vlaams scholen volledig gesloten.

Ook de evenementensector houdt het hart vast. De experten willen alle evenementen met meer dan 200 toeschouwers verbieden, binnen of buiten. Denk dan aan een concert in het Kursaal van Oostende, of een voetbalwedstrijd. Toneel- of cinemavoorstellingen met minder dan 200 man publiek zouden wel nog mogen, kerstmarkten ook. Daar is er een betere crowd control mogelijk.

De horeca zou dan weer ontsnappen aan een verdere verstrenging. De politiek is een sluiting om 20 uur niet genegen. Evenmin als de bubbel van vijf bij u thuis. Het kerstfeest zou dus niet in het gedrang komen, maar wordt ook niet aanbevolen.

Velen nemen ondertussen al de vlucht vooruit, door zelf evenementen of sportwedstrijden te schrappen of uit te stellen.

