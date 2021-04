Overlegcomité neemt voorzichtige beslissingen

Aan de datum van 8 mei wordt dus niet meer gemorreld. De terrassen mogen open tot tien uur 's avonds. dat is merkelijk langer dan in Nederland. Je mag wel maximaal met vier personen aan één tafel. De enige uitzondering is de gezinsbubbel, als je met meer dan vier in één gezin bent.

Afwachten voor festivals

De evenementen moeten langer wachten op perspectief. daarvoor zijn de cijfers nu te slecht. Cactusfestival bijvoorbeeld, in Brugge, weet pas midden mei wat er mag. Dat wordt laat. In mei kunnen evenementen wel met 50 personen buiten. Of met 50 binnen als het een testevent is. Dat zal dus gevolgen hebben voor bijvoorbeeld Sinksen in Kortrijk, dat maandag wordt voorgesteld. In juni groeit dat aantal tot maximaal 200 binnen of buiten.

Eerdere versoepelingen blijven

De versoepelingen voor maandag, die blijven. Kappers kunnen weer open, winkelen kan zonder afspraak en de buitenbubbel gaat van vier naar tien.