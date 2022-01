Overlegcomité: Coronabarometer in code rood, 70% publiek toegestaan bij events en cultuur, vanaf 28 januari

Het Overlegcomité heeft de knoop doorgehakt: de coronabarometer komt er. En hij start in 'code rood'. In die code geldt voor horeca een sluitingsuur om 24 uur. De nieuwe situatie gaat in op 28 januari.

Wat weten we al?

Er is een akkoord over de coronabarometer . En die start in code rood .

over . En die start . De horeca krijgt een later sluitingsuur . Dat wordt 24 uur in plaats van 23 uur.

krijgt een . Dat wordt in plaats van 23 uur. Ook in code rood is publiek welkom . Bij cultuurvoorstellingen en events bijvoorbeeld. De maximumcapaciteit bedraagt dan zeker 70 procent . Afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn om goed te ventileren. Nu ligt het maximum nog op 200 toeschouwers.

. Bij cultuurvoorstellingen en events bijvoorbeeld. De . Afhankelijk van de mogelijkheden die er zijn om goed te ventileren. Nu ligt het maximum nog op 200 toeschouwers. Ook bij sport is publiek weer toegestaan. Met een maximuminvulling van 70% in de stadions bij code rood.

De coronabarometer (voorlopig in code rood) gaat in op vrijdag 28 januari

Het overlegcomité zal om 19 uur een persconferentie geven. Met meer uitleg over de coronabarometer en toelichting bij de genomen beslissingen.

Wat betekenen code rood - code oranje?

Code rood, dat betekent 500 patiënten op intensieve zorg, tot 150 nieuwe hospitalisaties per dag. We schakelen pas over naar code oranje wanneer het aantal patiënten op intensieve zorg onder de 300 is en het aantal hospitalisaties onder de 75 per dag.

Ook bij code rood is er bij events en culturele voorstellingen toch publiek toegelaten. Met een maximumcapaciteit van 70 procent, als er voldoende ventilatie is. Dat geldt ook voor sportstadions en sportzalen.

Bij code rood is er een sluitingsuur in de horeca. Dat ligt vast op 24 uur. Bij code oranje vervalt het sluitingsuur voor de horeca.

Volg om 19 uur de persconferentie live: