Overlegcomité: Avondklok blijft, kerstvakantie ook

"Verstrengen is niet de bedoeling, maar ik denk dat we duidelijker moeten zijn over onze bedoelingen en moeten proberen om alle Belgen goed mee te krijgen, om de zwaksten te beschermen". Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet gaf bij zijn aankomst aan het Egmontpaleis al de toon aan.

Avondklok blijft; kerstvakantie ook

Versoepelingen waren hoe dan ook al erg onwaarschijnlijk nu het aantal besmettingen onder meer in West-Vlaanderen weer toeneemt (12 procent).

Dit zijn enkele beslissingen:

De avondklok blijft in Vlaanderen alvast op middernacht. Het idee om die avondklok in heel België op hetzelfde moment te laten ingaan, komt er dus niet.

Reizigers die terugkomen uit een rode zone moeten voortaan zeven dagen in quarantaine.

De kerstvakantie zou nog niet verlengd worden. Even leefde de idee om die van twee naar drie weken te brengen en dus pas op 11 januari opnieuw de scholen te openen.

Niet-Belgen die naar hier willen komen, moeten wel een negatief testbewijs kunnen voorleggen. Er zal een uitzondering gelden voor mensen die voor hun werk reizen.

"Telewerk goed toepassen"

Het Overlegcomité focust vooral op manieren om de huidige maatregelen beter te handhaven. "Telewerk en andere regels moeten goed toegepast worden, om de zwaksten in onze samenleving te beschermen", aldus Gilkinet. "Verstrengen is niet de bedoeling, maar ik denk dat we duidelijker moeten zijn over onze bedoelingen en moeten proberen om alle Belgen goed mee te krijgen. Als politiek verantwoordelijken moeten we tonen dat we verenigd zijn."