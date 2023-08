In Oostende is het overleg over de fusie van AZ Damiaan met het Henri-Serruysziekenhuis constructief verlopen. Gisteren trok een deel van het personeel van het Serruysziekenhuis aan de alarmbel omdat ze te weinig informatie kregen.

Op 1 november schiet het nieuwe ziekenhuis AZ Oostende uit de startblokken. Volgens veel personeelsleden, meer dan 2.000 werknemers zijn betrokken, is de toekomst nog heel onduidelijk. Gisteren was er nog een spontane actie over het gebrek aan transparantie in de onderhandelingen. Vanmiddag werd er voor het eerst sinds lang weer overlegd.

