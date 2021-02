Overleg rond overvolle treinen verloopt stroef

Vanmorgen is er crisisoverleg geweest over de overvolle treinen die op dagen met mooi weer richting kust rijden. Alle betrokkenen waren aanwezig maar het overleg verliep bijzonder stroef.

Gisteren trokken gouverneur Carl Decaluwe en de burgemeester van Oostende Bart Tommelein nog maar eens aan de alarmbel omdat de treinen overvol zaten. Gouverneur Carl Decaluwé: “We hebben afgesproken dat men op politiek niveau het protocol gaat bekijken. De aanvoerstromen moeten beter gecontroleerd worden.”

In mei zat iedereen al eens samen, er werden toen afspraken gemaakt, maar het loopt nog altijd fout, zoals gisteren en ook afgelopen weekend. “Men denk dat het goed is, maar dat is niet zo. De NMBS slaagt er nog altijd niet in om mensen coronaproof te vervoeren als het druk is.”

Er komt nog een laatste overleg.

Bekijk ook: