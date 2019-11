Overleden Poulidor ooit eregast in Zwevegems Dorp van de Ronde

De bekende wielrenner Raymond Poulidor, overleden op 83-jarige leeftijd, was in 2015 nog eregast in Zwevegem, dat toen Dorp van de Ronde was.

Poulidor, bekend als 'de eeuwige tweede', schoonvader van oud-renner Adri van der Poel en grootvader van Matthieu en David van der Poel, overleed vanmorgen in het ziekenhuis. Daar lag hij al een maand, hij was oververmoeid. Hij won onder meer de Ronde van Spanje, Milaan-San Remo en de Waalse Pijl, en zeven etappes in de Ronde van Frankrijk. Le Tour zelf won hij nooit.

In 2015 was Raymond Poulidor één van de gastvedetten in Zwevegem. Dat was toen Dorp van de Ronde. Een ploeg van ons nieuws sprak toen met hem.