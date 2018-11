Overheidsschip vaart tegen strekdam in Oostende

Het onderzoeksschip Sirius van de Vlaamse overheid is vrijdagavond tegen de Oostelijke strekdam gevaren.

Het ongeval gebeurde in de vooravond: omdat het op dat moment laag water was, zat het onderzoeksschip vast. Twee sleepboten hielden het vaartuig recht tegen dam, tot het water opnieuw opkwam. De drie bemanningsleden aan boord bleven ongedeerd. Omstreeks middernacht kon het schip naar de achterhaven varen.

De Sirius is een onderschip van DAB Vloot, de rederij van de Vlaamse overheid. Het multifunctioneel vaartuig van 45,10 meter lang en 10,60 meter breed werd in 2017 in gebruik genomen en wordt andere ingezet voor 'search en rescue', brandbestrijding, zeevisserijcontrole, olieveegoperaties, uitzetten en onderhouden van boeien en peilingen op de Noordzee.