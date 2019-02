Overheid en bedrijven voor duurzame ontwikkeling Noordzee

Met dat pact willen ze inzetten op duurzame initiatieven op, in en rond de Noordzee voor ontwikkeling en onderzoek. Het gaat onder meer de bedrijven DEME, Colruyt, De Nul en Tractebel.

Vlaanderen werkt al enkele jaren met verschillende zogenaamde speerpuntclusters. In die clusters werken de overheid, bedrijven en onderzoekers samen om in specifieke sectoren (bv. chemie, energie en voeding) onderzoek en innovatie aan te zwengelen. De regering voegt nu een nieuwe speerpuntcluster toe: de Blauwe Cluster. Ook al heeft Vlaanderen maar een kleine kuststreek, toch biedt de Noordzee tal van mogelijkheden op het vlak energie, toerisme, zandontginning, transport, voeding,...

80 miljoen

Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters steunt de cluster met werkingsmiddelen en extra projectmiddelen. Muyters: "Het engagement dat we als Vlaamse overheid aangaan is niet min: het gaat om maximaal 500.000 euro per jaar en dat voor een termijn van 10 jaar. Daarnaast zal er dit jaar ongeveer 80 miljoen euro ter beschikking zijn voor onderzoeks- en innovatieprojecten die de clusters kunnen uitvoeren om de competitiviteit van hun clusterleden te ondersteunen. Maar voor wat hoort wat: voor iedere euro van de overheid moeten de bedrijven minstens ook één euro investeren in onderzoek."