"Overheid doet niets, West-Vlamingen helpen slachtoffers wel uit de nood"

Vier maanden na de grote watersnood in de zwaar getroffen regio rond Luik en in de Ardennen, proberen gezinnen met de moed der wanhoop hun leven weer op te bouwen. Een groep West-Vlaamse vrijwilligers trok dit weekend naar de regio rond Trooz om mensen in nood te helpen. De nood is hoog.

Juan Hererro trok met een groep vrijwilligers uit Deerlijk naar het dorpje Trooz bij Chaudfontaine om mensen te helpen. Overal zijn de sporen van vernieling nog tastbaar aanwezig. Ook vandaag zijn heel wat huizen nog altijd onbewoonbaar. Veel bewoners weten niet van welk hout pijlen maken.

De West-Vlaamse vrijwilligers slopen rotte muren. Veel inwoners zitten vandaag nog zonder stroom, water of toilet. De West-Vlaamse hulp is zowat de enige hulp is die de slachtoffers nog krijgen.

De overstromingen rond Luik en in de Ardennen worden stilaan een vergeten tragedie. De getroffenen krijgen amper steun van de overheid. Ze zijn dan ook heel dankbaar met de West-Vlaamse steun.

Een ruimere reportage over de vrijwilligers die met hart en ziel,gaan helpen in de Ardennen, is te zien in ons jaaroverzicht op Kerstdag 25 december.