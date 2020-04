Overdrijft politie met controles? "Dit is een heksenjacht"

De politie controleert streng of we ons wel houden aan alle maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te houden. Maar zijn die controles niet buitensporig? Mensen die beboet worden roeren zich: "Dit is een heksenjacht".

In de politiezone Polder met Diksmuide, Koekelare, Kortemark en Houthulst gaat de politie zelfs systematisch op zoek naar tweedeverblijvers. Dat zorgt soms voor nogal vreemde situaties maar de politie is resoluut. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt meteen een boete van 250 euro.

"Dit is een heksenjacht"

Zo kreeg een kapster een boete omdat ze in haar kapsalon aan het poetsen was, terwijl haar appartement waar ze gedomicilieerd is, iets verderop ligt. Ook een ander koppel, geboren en getogen in Werken maar toch gedomicilieerd aan zee, kreeg een boete. "Dit is een heksenjacht", reageren ze. "Ik heb niets fout gedaan. Ik was hier en ben hier gebleven en ik heb geen enkele onnodige verplaatsing gedaan. Naar m’n huis naar de kust gaan, zou zeker een onnodige verplaatsing zijn."

Politie: "We moeten consequent zijn"

Johan Geeraert, korpschef PZ Polder: "In elke deelgemeente zoeken we de tweedeverblijvers op en wij maken PV’s op als we overtredingen vaststellen. De laatste dagen komen mensen met verhalen dat ze hier al jaren wonen, wat niet uit documenten blijkt. We moeten consequent zijn. Niet enkel aan de kust worden de tweedeverblijvers opgespoord. Ook hier gebeurt dat."

Bij een overtreding stelt de politie een boete van 250 euro voor. Wie niet akkoord gaat moet het oordeel afwachten van de procureur. Als het een zaak wordt, kan de boete zelfs nog verder oplopen.