Overbevolking in Brugse gevangenis leidt tot meer agressie: 'ze vragen zelf om in isolatiecel te verblijven'

Vooral in de afdeling waar kortgestraften en verdachten of beklaagden verblijven, zitten er te veel mensen bij elkaar. In de gevangenis van Brugge is er plaats voor 626 gedetineerden, maar uit het jaarverslag van 2022 blijkt dat er bijna 40 procent meer gevangenen zitten.

Volledige cijfers zijn er niet, maar steekproeven geven voor de twee afdelingen voor mannen een overbevolking met 38,7 procent t.o.v. de officiële capaciteit aan, een sterke stijging ten opzichte van de 17,6 procent overbevolking het jaar voordien.

Meer personeelsacties

De directie ondernam al actie door de cellen voor een persoon uit te breiden met een stapelbed, maar nu worden er ook matrassen op de grond gelegd. Dat heeft gevolgen. Zo is er een direct verband tussen de overbevolking en de toename van agressie en geweld binnen de gevangenismuren.

Dat geweld leidt tot een meer militante opstelling van het bewakingspersoneel, dat zich bedreigd voelt. Zo ontstaan er ook meer spontane acties van het personeel waarbij het werk in de gevangenis tijdelijk grotendeels stilgelegd wordt. Zo werd er 18 keer gedurende 24 uur gestaakt.

"Gedetineerden missen kansen"

De overbevolking heeft nog andere negatieve gevolgen waar de Commissie op wijst. Doordat de bezoekerszalen vol zaten, moest bijvoorbeeld het aantal bezoekers per gedetineerde beperkt worden tot twee (plus kinderen) en kwam er een beperking van het aantal tafels.

Niet-rokers worden geregeld verplicht om in één cel samen te leven met rokers. En de opmaak van de individuele verslagen die de Strafuitvoeringsrechtbank nodig heeft voor haar uitspraken over de verdere strafuitvoering van individuele gedetineerden loopt vertraging op. "De gedetineerden missen hierdoor kansen", klinkt het.

Steeds meer gedetineerden blijken op hun eigen vraag in de isolatie- of strafcel te verblijven.

Weinig voeding

Doordat de gevangeniskeuken het hele jaar gesloten was voor volledige vernieuwing, kregen gedetineerden het hele jaar lang alleen diepvriesmaaltijden van 500 gram, met weinig afwisseling en vooral onvoldoende verse groenten en fruit.

Bijzondere zorgen maakt de Commissie zich over het gebrek aan aangepaste opvang van gedetineerden met een chronische ziekte - denk aan Parkinson - of bejaarde gedetineerden met dementie. Ze moest bijvoorbeeld vaststellen dat op een bepaald moment vijf hoogbejaarden met dementie verbleven in de Medische boeg. "Die Medische boeg is daar totaal niet geschikt voor, noch inzake infrastructuur, noch inzake personeel", zegt Francis Decoster van de Commissie.