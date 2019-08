Rachel overleed vorige week al, maar het nieuws is pas nu bekend gemaakt. Ze verbleef in een woonzorgcentrum in Sijsele. De oudste West-Vlaamse nu is zuster Genoveva uit Knokke-Heist, in 1910 in Ettelgem geboren als Lazarie Maes. Zij vierde vorige maand haar 109de verjaardag. De oudste man van West-Vlaanderen is Maurits Stael uit Torhout. Hij is 107.

