Eén van de oudste kappers in ons provincie kapt ermee. Na 67 jaar in het vak houdt Roger Minnebo uit Brugge ermee op. De 82-jarige coiffeur knipte vandaag voor het laatste de haren van zijn klanten.

In zijn lange loopbaan zag hij tal van kapsels en modetrends de revue passeren. Maar ondanks z’n gezegende leeftijd komt het afscheid toch hard aan bij sommige klanten.

“Ik heb veel klanten die met cadeaus kwamen. Ik heb zelfs een klant gehad die kwam wenen. Hij pakte me vast en begon te wenen. Dat is zo uit de hand gelopen. Ik had dat niet verwacht.”

De dochter van Roger zal nu zoveel mogelijk klanten overnemen.