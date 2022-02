Ouders van jongetje dat in de kou gezet werd in Oostendse school dienen klacht in

De beelden van het jongetje, gemaakt door een passant, gingen rond op sociale media.

Op de beelden is te zien hoe de kleuter van vier buiten aan de school staat te huilen zonder jas. De maker van de beelden schat dat het kind er een kwartier zou gestaan hebben voor iemand hem weer binnenliet. De scholengroep vermoedt dat de betrokken leerkracht het kind wou laten afkoelen en legt de leerkracht een sanctie op. Nu grijpen ook de ouders van het kind in. Zij dienen klacht in bij de politie van Oostende tegen de school en twee leerkrachten. Eerder dienden de ouders al klacht in tegen de maker van de beelden wegens het verspreiden van beelden op sociale media waarop een minderjarige herkenbaar is.

