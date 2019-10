Ouders starten crowdfunding voor ziek dochtertje Luna (2,5)

Daardoor kan Luna niet kruipen, staan, stappen, spreken, eten of drinken. Mama Evy Reynkens: 'Daarom heeft Luna een maagsonde en een sta-apparaat, zodat haar heupjes niet onderontwikkelen. Luna heeft een zware mentale en motorische achterstand. De afgelopen twee jaar zijn de medische kosten opgelopen tot 20.000 euro. Alleen al de sondevoeding kost ons 600 euro per maand.' De ziekte is niet erkend door de overheid, en dus krijgen Evy en Kevin geen financiële steun.

Brief aan Maggie De Block

Evy Reynkens heeft daarom een brief geschreven naar minister van volksgezondheid Maggie De Block. Evy vraagt daarin dat de aandoening van Luna officieel erkend wordt. De minister heeft gereageerd dat ze de mogelijkheden zal onderzoeken. Evy en Kevin hebben hoop, maar intussen hebben ze wel een lening afgesloten bij de bank om de ziekenhuisrekeningen te kunnen blijven betalen. En natuurlijk zijn er ook nog de gewone dagdagelijkse kosten.

Crowdfunding

Papa Kevin heeft zelfs 2 jobs, maar dat is niet voldoende om het hoofd boven water te houden. Alle onderzoeken, opnames, consultaties, thuisbegeleiding, thuisverpleging, operaties, scanners, sondevoeding, hulpmiddelen enz... kosten handenvol geld. Geld dat het koppel niet heeft. Daarom zijn Kevin en Evy gestart met een crowdfundingsactie om de medische kosten te kunnen blijven dekken. Evy Reynkens: 'Want ook al gaan ze het onderzoeken, dat kan nog lang duren, en de kosten stoppen natuurlijk niet. Een jaar eten alleen al voor Luna kost ons 10.000 euro. Alle hulp is dus welkom.'

Alle info op: https://www.mommytalkblogs.com