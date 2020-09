Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Ze hebben intussen de Facebookgroep Transport for Kids opgericht. Die telt inmiddels 160 leden. In die groep spreken de leden af om kinderen naar en van school te brengen. Eerst is er telefonisch contact en daarna ontmoeten de kinderen en de chauffeurs elkaar in het bijzijn van de ouders. Het initiatief is nu nog beperkt voor kinderen uit de regio Wevelgem en Kortrijk, maar het is de bedoeling dat het later uitgebreid wordt.