Ouders Bjorn getuigen: "Wij levenslang. Wel hij dan ook"

Levenslang. Dat is de enige correcte straf voor Jordy V, de man van 26 uit Tielt die deze week terechtstaat voor het hof van Assisen in Brugge. Dat zeggen de ouders van de vermoorde Bjorn Devrieze uit Schuiferskapelle.

Eén pijl van een kruisboog werd de jongeman van 28 fataal. Sinds de dood van hun zoon is het leven van Hans en Gudrun compleet veranderd, ook hun bloeiende slagerij sloot na 30 jaar de deuren. Hans en Gudrun uit Tielt zakken elke dag naar Brugge af om er het assisenproces over de kruisboogmoord bij te wonen. Moeder Gudrun Vandeghinste: “Wij hopen meer duidelijkheid te krijgen hoe alles precies is gebeurd. We willen deze periode doormaken om af te kunnen sluiten. Wat loutering te krijgen door antwoorden te vinden, zodat we ons leven verder kunnen zetten.”

Bjorn bestelde in een populair jeugdcafé en zou de bloeiende slagerij van zijn vader overnemen. Die plannen vielen in het water. Vader Hans De Vrieze: “Wat gebeurd is, is onvergeeflijk. Bjorn zien we nooit meer terug. Mijn leven is kapot. Ik ben mijn zoon kwijt, mijn slagerij kwijt waar ik 33 jaar aan werkte. Wij zijn niet meer zoals voordien. Er wordt niet veel gepraat thuis. We komen goed overeen, maar dat is het. Er zijn geen woorden voor. De pijn en verdriet blijven.”

"Maar tegen één iemand wrok"

Bjorn had al een tijdje een geheime relatie met de vriendin van Jordy V., de dader waarmee ze ook een kind heeft. Zonder die affaire zou hun zoon nu nog geleefd hebben. Moeder Gudrun Vandeghinste: “Wat dat meisje ook gedaan heeft, zij heeft mijn zoon niet om het leven gebracht. En dat moet duidelijk zijn. Ik heb maar tegen één iemand wrok, tegen diegene die mijn zoon heeft vermoord.”

Eind deze week beslist de volksjury over het lot van Jordy V. Vader Hans De Vrieze: ”Volgens mij is de correcte straf levenslang. 30 jaar. Als je de straf uitspreekt, moet je nog delen door drie, dat is nog maar tien jaar. Dat is te weinig. Wij hebben wel levenslang.”

